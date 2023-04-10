Pakistan'da Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun olduğu pazarda patlama: 4 ölü, 11 yaralı Ketta şehrindeki Qandhari pazarında büyük bir patlamanın meydana gelmesiyle panik anları yaşandı.

İHA

Pakistan'da korku dolu anlar yaşandı.

Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentinde bulunan Qandhari pazarında büyük bir patlama meydana geldi.

Polis ve sağlık ekipleri, patlamanın ardından olay yerine sevk edildi.

4 ölü, 11 yaralı

İlk belirlemelere göre olayda, en az 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Çok sayıda bina ve araç şiddetli patlamada zarar gördü.

Yoğunluğun olduğu bölgede yaşandı

Pazarın, yaklaşan Ramazan Bayramı için alışveriş yapanlar nedeniyle oldukça kalabalık olduğu öğrenildi.