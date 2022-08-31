Pakistan'daki sel bölgelerinde salgın alarmı

Sel felaketinin devam ettiği Pakistan'da salgın felaketi boy gösterdi. Uzmanlar, ishal, kolera, mide ve bağırsak iltihabı, tifo ve vektörel hastalıklara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Pakistan’da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde yüzlerce kişinin hayatını kaybederken, 4 bin 100 evin ise hasar görmüştü.

Yağışların etkilediği bölgelerde temiz içme suyunun bulunmadığına işaret eden uzmanlar, önlem alınmadığı takdirde çok sayıda çocuk ve yetişkinin ölebileceğini bildirdi.

Onlarca hastalık doğuruyor

Sindh, Belucistan, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde halkın ishal, kolera, mide ve bağırsak iltihabı, tifo ve vektörel hastalıklara yakanlanma ihtimali yüksek.

Uzmanlar, ülkede 33 milyondan fazla kişinin muson yağmurları ve sonrasında oluşan sellerden etkilendiğine işaret ederek, 5 milyon kişinin gelecek 4-12 haftada su yoluyla taşınan vektörel salgın hastalığa yakalanacağının tahmin edildiğini belirtti.

Yağışlar panzehir ve kuduz aşısı talebine sebep oldu

Yılan ve köpek ısırığı vakaları Sindh, Belucistan ve Hayber Pahtunhva'dan yüzlerce yılan ve köpek ısırığı vakaları geldiğine işaret eden uzmanlar, yetkililerden yılan ısırıklarına karşı panzehir ve kuduz aşısı üretmelerini talep etti.

4,5 milyon dolar civarında ilaç ve tıbbi malzeme tedariği gerekiyor

AA'nın haberine göre; uzmanlar, bir salgın hastalığın önlenebilmesi için başlangıçta 4,5 milyon dolar civarında ilaç ve tıbbi malzeme tedariki gerektiğine işaret ederek hayırseverlerden, vatandaşlardan ve yardım kuruluşlarından destek istedi.

33.4 milyon kişi selden etkilendi

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle 1162 kişi ölmüş, 33.4 milyon kişi sellerden etkilenmişti.