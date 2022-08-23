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    Pakistan’da sel felaketi: Bilanço ağırlaşıyor

    Ülkede etkili olan şiddetli muson yağışları nedeniyle meydana gelen sel felaketinde son 2 ayda 777 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer 300 binden fazla kişinin evsiz kaldığını duyurdu.
    • 23.08.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 15:57
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    Pakistan’da sel felaketi: Bilanço ağırlaşıyor

    Pakistan genelinde muson yağışları etkili oluyor…

    Bölgede yağışlarla birlikte ani seller meydana geldi, bilanço ağırlaştı.

    777 kişi can verdi

    Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, son 2 ayda meydana gelen sel olaylarında 777 kişi hayatını kaybetti.

    Askerlerin de aralarında bulunduğu kurtarma ekipleri, mahsur kalan binlerce kişiyi tahliye etmek için zamana karşı yarışıyor.

    Pakistan’daki sellerde 2 ayda 777 kişi öldü VİDEO

    317 bin 678 kişi kamplara yerleştirildi

    14 Haziran’dan bu yana şiddetli yağış ve sellerden 1 milyon 800 bin kişinin etkilendiği ülkede, 317 bin 678 kişi yardım kamplarına yerleştirildi.

    Sel nedeniyle ayrıca ülke genelinde yaklaşık 60 bin evde hasar meydana gelirken; yolları su bastı, birçok köprü de zarar gördü.

    Pakistan’da sel felaketi: Bilanço ağırlaşıyor #1

    Olağanüstü hal ilan edildi

    Aralıksız yağışlar ve sel sonucu Pencap-Belucistan arasındaki kara yolu trafiğe kapatıldı.

    Ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde 4 bölgede yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, Sindh eyaleti genelinde tüm kurumlarda 27 Ağustos'a kadar eğitime ara verildi.

    Pakistan’da sel felaketi: Bilanço ağırlaşıyor #2

    Hala yardım bekleyenler var

    İHA’nın haberine göre yetkililer, selden etkilenenler için Belucistan, Sindh ve Pencap eyaletlerinde riskli alanlardan uzak bölgelerde tıbbi yardım alanları ve kamplar kuruyor.

    Sel meydana gelen bölgelere yiyecek, çadır ve diğer temel yardım malzemeleri gönderildiği ancak bazı bölgelerde insanların hala yardım beklediği öğrenildi.

    Pakistan’da sel felaketi: Bilanço ağırlaşıyor #3

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