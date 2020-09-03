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    Pakistan’da sel nedeniyle can kaybı artıyor

    Pakistan'da muson yağmurlarının etkisiyle meydana gelen selde can kaybı 47'ye yükseldi.
    • DHA
    • 03.09.2020 - 02:27
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    Pakistan’da sel nedeniyle can kaybı artıyor

     

    Ağustos ayının son günlerinde muson yağmurlarının etkisi altında kalan Pakistan’da meydana gelen sel nedeniyle toplam can kaybının 47’ye yükseldiği açıklandı.

    BİR GÜNDE 24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Pakistan medyası, son bir günde 24 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Selden en çok etkilenen kentin Karaçi olduğu ifade edilirken; Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nin de yağışlar nedeniyle olumsuz etkilenen vatandaşlara yardım etmek üzere görevlendirildiği ve kurtarma çalışmalarına destek sağlayacağı belirtildi.

    Bazı bölgelerde sele bağlı toprak kaymalarının da meydana geldiği, çok sayıda evin su baskınları nedeniyle hasar gördüğü aktarıldı.

    Pakistan’da sel nedeniyle can kaybı artıyor #1

    Pakistan’da sel nedeniyle can kaybı artıyor #2

    Pakistan’da sel nedeniyle can kaybı artıyor #3

    Pakistan’da sel nedeniyle can kaybı artıyor #4

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