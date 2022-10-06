Pakistan'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 1697'ye çıktı

Felakette aralarında kadın ve çocukların olduğu yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan, muson yağmurları nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

14 Haziran'dan bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle ülkede büyük yıkım yaşandı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verileri, 631’i çocuk, 340’ı kadın 1697 kişinin öldüğünü söylüyor. 12 bin 867 kişi ise yaralandı.

Yağışlar sebebiyle 2 milyondan fazla ev hasar gördü, 1 milyon 163 binin üzerinde çiftlik hayvanı telef oldu.

33 milyondan fazla kişi etkilendi

Sel nedeniyle 13 bin 97 kilometre yol ve 440 köprü yıkıldı, ülkede yaşanan afetten 33,4 milyon kişi etkilendi.

Türkiye yardım elini uzattı

Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardım elini uzattı. Türkiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde selden etkilenen Pakistan'a çadır ve insani yardım malzemesi desteği sağlandı.

AA'nın haberine göre, bölgeye, yerelden çadır ve insani yardım malzemelerinin temini de sürdürülecek.

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketi ViDEO