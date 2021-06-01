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    Pakistan’da şiddetli fırtına: 12 kişi yaşamını yitirdi

    Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Pencap eyaletinde hayat durma noktasına geldi. Yaşanan felaket nedeni ile 12 kişi yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 01.06.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 13:18
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    Pakistan’da şiddetli fırtına: 12 kişi yaşamını yitirdi

    Pakistan’ın Pencap eyaletinde, etkili olan şiddetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

    Toplam 12 kişinin ölümü ile sonuçlanan fırtına nedeni ile hayat durma noktasına geldi.

    Eyaletin Toba Tek Singh Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

    ÇATI ÇÖKTÜ

    Okara bölgesinde ise çatı çöktü.

    Çöken çatı altında kalan 8 kişi yaşamını yitirdi.

    Pakistan’da şiddetli fırtına: 12 kişi yaşamını yitirdi VİDEO

    BAHÇE DUVARI YIKILDI

    Çatı altında kalan 6 kişi ise yaralı kurtularak hastanede tedavi altına alındı.

    Aynı bölgede, fırtınanın etkisi ile yıkılan bir bahçe duvarının altında kalan 2 kişi can verdi.

    Pakistan’da şiddetli fırtına: 12 kişi yaşamını yitirdi #1

    Pakistan’da şiddetli fırtına: 12 kişi yaşamını yitirdi #2

    Pakistan’da şiddetli fırtına: 12 kişi yaşamını yitirdi #3

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