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- Pakistan’da şiddetli fırtına: 12 kişi yaşamını yitirdi
Pakistan’da şiddetli fırtına: 12 kişi yaşamını yitirdi
Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Pencap eyaletinde hayat durma noktasına geldi. Yaşanan felaket nedeni ile 12 kişi yaşamını yitirdi.
- İHA
- 01.06.2021 - 13:07
- Güncelleme : 01.06.2021 - 13:18
Pakistan’ın Pencap eyaletinde, etkili olan şiddetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
Toplam 12 kişinin ölümü ile sonuçlanan fırtına nedeni ile hayat durma noktasına geldi.
Eyaletin Toba Tek Singh Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
ÇATI ÇÖKTÜ
Okara bölgesinde ise çatı çöktü.
Çöken çatı altında kalan 8 kişi yaşamını yitirdi.
Pakistan’da şiddetli fırtına: 12 kişi yaşamını yitirdi VİDEO
BAHÇE DUVARI YIKILDI
Çatı altında kalan 6 kişi ise yaralı kurtularak hastanede tedavi altına alındı.
Aynı bölgede, fırtınanın etkisi ile yıkılan bir bahçe duvarının altında kalan 2 kişi can verdi.