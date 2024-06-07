Pakistan'da şiddetli fırtına: 8 ölü, 40 yaralı Ülkenin Pencap eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış sonucu 8 kişi hayatını kaybederken 40 kişi de yaralandı.

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İHA

Pakistan'ın Pencap eyaletini şiddetli yağış ve fırtına vurdu.

Eyalette çok sayıda evin hasar gördüğü şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle günlük hayat durma noktasına geldi.

Kent sular altında kaldı

Ağaçların devrildiği eyalette sokaklar sular altında kaldı.

8 kişi hayatını kaybetti

Pencap eyaletinde şiddetli fırtına ve yağışa bağlı 8 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Khushab bölgesinde araçlarına yıldırım isabet eden iki kardeş hayatını kaybederken babaları ise yaralandı.

Çatılar çöktü

Eyalete bağlı Gujranwala bölgesinde ise aralarında bir kız çocuğunun bulunduğu 3 kişi, evlerinin çatısı ve duvarlarının çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Dera Ismail Khan isimli bir Pakistanlının ise evine, Bashir adlı bir kişinin de tarlada çalıştığı sırada yıldırım düşmesi sonucu öldüğü açıklandı.

Wazirabad şehrinde ise bir motosiklet sürücüsünün, şiddetli rüzgar sonucu kaza yaptığı ve olay yerinde öldüğü kaydedildi.

Yıldırım düşmesi sonucu bir milyon rupi değerindeki 10'dan fazla sığırın telef olduğu aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)