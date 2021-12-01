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    Pakistan’da siste zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi

    Pakistan'da sis nedeniyle otoyolda yaşanan zincirleme kazada en az 30 araç birbirine girdi.
    • İHA
    • 01.12.2021 - 03:40
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 03:47
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    Pakistan’da siste zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi

    Pakistan’da etkili olan sisli hava zincirleme kazaya neden oldu. Ülkenin Sheikhupura kenti yakınlarında M2 otoyolunda en az 30 araç birbirine girdi.

    20 KİŞİ YARALANDI

    Olayda yaralanan 20 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Sabahın erken saatlerinde yaşanan kazanın ardından, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

    Pakistan’da siste zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi - Video

    Pakistan’da siste zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi #1

    Pakistan’da siste zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi #2

    Pakistan’da siste zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi #3

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