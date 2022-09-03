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    Pakistan'da sular altında zorlu yaşam mücadelesi görüntülendi

    Ölü sayısının her geçen gün arttığı ülkedeki ağır koşullar göze çarptı.
    • 03.09.2022 - 11:26
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    Pakistan'da sular altında zorlu yaşam mücadelesi görüntülendi

    Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu tarım alanları ve yerleşim yerleri sular altında kaldı.

    Ülkenin önemli bir bölümünde hayat durma noktasına gelirken, Türkiye ilk andan itibaren yardım elini Pakistan'a uzattı.

    Pakistan'da halkı zorlayan şartlar

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, beraberindeki heyetle söz konusu ülkeye giderek, yetkililerden bilgi aldı ve çalışmaları yerinde inceledi.

    Sindh eyaletinde şiddetli yağışların ardından bazı bölgeler suyla kaplanırken, vatandaşlar zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

    Ölü sayısı artıyor

    AA'nın haberine göre, Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1265’e ulaştı.

    Halkın ulaşımının yanı sıra gıda sevkiyatı teknelerle yapılıyor. Ülkede güçleşen hayat şartları, kameraya yansıdı.

    Pakistanlılar sular altında yaşam mücadelesi veriyor ViDEO

    Pakistan da sular altında zorlu yaşam mücadelesi görüntülendi #1

    Pakistan da sular altında zorlu yaşam mücadelesi görüntülendi #2

    Pakistan da sular altında zorlu yaşam mücadelesi görüntülendi #3

    Pakistan da sular altında zorlu yaşam mücadelesi görüntülendi #4

    Pakistan da sular altında zorlu yaşam mücadelesi görüntülendi #5


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