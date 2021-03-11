Pakistan'da TikTok yasaklandı

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok, Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklandı.

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok bir ülkede daha yasaklandı.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle TikTok’un Pakistan’da kullanımını yasakladı.

UYGULAMANIN ERİŞİMİNİ ENGELLEMEK İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Mahkemenin kararının ardından Pakistan Telekomünikasyon Kurumu (PTA) hizmet sağlayıcılara mahkemenin emirleri doğrultusunda kullanıcıların video paylaşım uygulaması TikTok'a erişimini engellemesi talimatı verdi. PTA, "Yüksek Mahkemenin emirlerine saygılı bir şekilde uymak için, PTA hizmet sağlayıcılara TikTok Uygulamasına erişimi derhal engellemeleri için talimat verdi" dedi.

"PAKİSTAN TOPLUMU İÇİN KABUL EDİLEMEZ"

TikTok’un engellemesi kararını veren Yüksek Mahkeme Başyargıcı Qaiser Rashid Khan, TikTok'a yüklenen videoların "Pakistan toplumu için kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz aylarda Hindistan da TikTok’u yasaklamıştı.