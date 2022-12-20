Pakistan’da tüp patladı

Bir pazarda bulunan gaz tüpünün patlaması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletine bağlı Lasbela bölgesinde bulunan bir pazarda gaz tüpü patladı.

Lasbela Komiser Yardımcısı Murad Khan Kasi, patlamada en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.

4 dükkan ve 12 araç yandı

Tüpün yeniden doldurulduğu esnada patlama yaşandığını ifade eden Kasi, patlamanın şiddetiyle yangın çıktığını ve alevlerin diğer dükkanlara sıçradığını sözlerine ekledi.

İHA’de yer alan habere göre yangının büyümesiyle marketteki diğer tüplerin de patladığını söyleyen Kasi, 4 dükkanın ve park halindeki 12 aracın yandığını bildirdi.