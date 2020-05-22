Pakistan'da uçağın düştüğü bölgeden kurtarılan çocuk

Karaçi Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada, bölgeden bir çocuk sağ kurtarıldı.

Pakistan, uçak kazasıyla sarsıldı.

Lahor kentinden Karaçi'ye giden 90 yolcu ve 8 kişilik mürettebatın bulunduğu Airbus A-320 model uçağın, yerleşim bölgesinde evlerin bulunduğu yere düştü.

Karaçi Belediye Başkanı Vasim Akhtar, uçaktaki yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadığını söyledi.

KAZA ALANINDAN SAĞ KURTULDU

Küçük bir çocuk, uçağın düştüğü bölgeden sağ kurtarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, kurtarma ekiplerinin çocuğu bölgeden uzaklaştırdığı görüldü.

"PİLOTTAN SON DUYDUĞUMUZ SÖZ..."

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) Genel Müdürü Arşad Malik, Karaçi Havalimanı yakınlarında düşen uçakla ilgili kazanın teknik bir sorun nedeniyle yaşanma ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, "Pilottan son duyduğumuz söz teknik bir arıza olduğu yönündeydi." dedi.