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    Pakistan’da uyuşturucu ve kaçak ürün operasyonu

    Güvenlik güçlerinin dev operasyonla el koyduğu 250 milyon dolar değerindeki uyuşturucu, alkol ve kaçak cep telefonu imha edildi.
    • İHA
    • 29.12.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 15:58
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    Pakistan’da uyuşturucu ve kaçak ürün operasyonu

    Pakistan’ın Karaçi şehrinde, güvenlik güçleri tarafından kaçakçılıkla mücadele operasyonu gerçekleşti.

    Operasyon kapsamında 33 bin şişe alkol, 6 ton 500 kilogram esrar ve 10 bin cep telefonu ele geçirildi.

    250 MİLYON DOLARLIK KAÇAK ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

    Yaklaşık 250 milyon dolar değerindeki kaçak mal, yetkililer tarafından kullanılamaz hale getirildi.

    El konulan uyuşturucular ekipler tarafından yakılırken, alkol ve cep telefonları ise iş makineleriyle ezildi.

    Pakistan’da uyuşturucu ve kaçak ürün operasyonu VİDEO

    Pakistan’da uyuşturucu ve kaçak ürün operasyonu #1

    Pakistan’da uyuşturucu ve kaçak ürün operasyonu #2

    Pakistan’da uyuşturucu ve kaçak ürün operasyonu #3

    Pakistan’da uyuşturucu ve kaçak ürün operasyonu #4

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