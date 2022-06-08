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    Pakistan'da vadiye yuvarlanan minibüste 18 kişi öldü

    Quetta kentinin ilerlerken vadiye yuvarlanan minibüste, kadın ve çocukların da bulunduğu araçta 18 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
    • 08.06.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 12:10
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    Pakistan'da vadiye yuvarlanan minibüste 18 kişi öldü

    Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Quetta kentinin Qila Saifullah bölgesinde ilerleyen minibüs, vadiye yuvarlandı.

    Olay yerine polis, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

    18 kişi öldü

    Bölge polisinden Hafız Qasim Kakar, feci kazada aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

    Pakistan da vadiye yuvarlanan minibüste 18 kişi öldü #1

    Arazi şartları nedeniyle kurtarma çalışmalarında zorluk yaşanıyor

    Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Kakar, bölgenin arazi yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü aktardı.



    Pakistan da vadiye yuvarlanan minibüste 18 kişi öldü #2


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