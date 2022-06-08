- Haberler
- Dünya Haberleri
- Pakistan'da vadiye yuvarlanan minibüste 18 kişi öldü
Pakistan'da vadiye yuvarlanan minibüste 18 kişi öldü
Quetta kentinin ilerlerken vadiye yuvarlanan minibüste, kadın ve çocukların da bulunduğu araçta 18 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
- 08.06.2022 - 11:55
- Güncelleme : 08.06.2022 - 12:10
Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Quetta kentinin Qila Saifullah bölgesinde ilerleyen minibüs, vadiye yuvarlandı.
Olay yerine polis, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
18 kişi öldü
Bölge polisinden Hafız Qasim Kakar, feci kazada aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Arazi şartları nedeniyle kurtarma çalışmalarında zorluk yaşanıyor
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Kakar, bölgenin arazi yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü aktardı.