Pakistan'da yabancı diplomatların konvoyuna bombalı saldırı: 1 ölü 4 yaralı Yabancı diplomatların konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 1 polis öldü, 4 polis yaralandı.

İHA

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Swat Vadisi'nde, yabancı diplomatların konvoyuna yönelik bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırı sonucunda bir polis hayatını kaybederken, dört polis memuru yaralandı.

SWAT VADİSİ'NİN TANITIMI İÇİN BÖLGEDEYDİLER

Polis memuru Zahidullah Khan, diplomatların yerel ticaret odasının davetiyle Swat Vadisi'nin turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla bölgeyi ziyaret ettiğini belirtti ve konvoya öncülük eden ekibin, yol kenarına yerleştirilen bir bombanın hedefi olduğunu ifade etti.

DİPLOMATLAR SAĞ KURTULDU

Saldırının, diplomatların Malam Jabba adlı kayak merkezine ulaşmak üzereyken meydana geldiği belirtildi; ancak diplomatların saldırıdan sağ kurtulduğu kaydedildi. Adı açıklanmayan bir üst düzey güvenlik yetkilisi, olay sonrası asker ve polislerin bölgeyi kordon altına alarak operasyon başlattığını ve sokağa çıkma yasağı uygulandığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)