Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
369.111
-3.30%
BTXN Coin
4.58
-3.17%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    Pakistan'da yaşanan sellerde can kaybı 1033'e çıktı

    Pakistan'da 14 Hazirandan beri yaşanan sellerde can kayıpları 1033'e kadar yükseldi.
    • 27.08.2022 - 23:06
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 23:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pakistan'da yaşanan sellerde can kaybı 1033'e çıktı

    Pakistan'da aşırı yağışlardan dolayı yaşanan sellerde can kayıplarının artışları sürüyor.

    Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 119 kişi yaşamını yitirdi, 71 kişi yaralandı.

    Ölü sayısı 1033

    Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1033'e çıktı, 1527 kişi yaralandı.

    Şiddetli yağışlar sebebiyle 149 köprü yıkıldı, 3 bin 451 kilometre kara yolu hasar gördü.

    Hasar gören 949 bin 858 evden 287 bin 412'si tamamen yıkıldı.

    Kurulan yardım kamplarında 498 bin 442 kişi barınırken, kurtarılanların sayısı 51 bin 275'e çıktı.

    Pakistan'da yaşanan sellerde can kaybı 1033'e çıktı VİDEO

    Pakistan da yaşanan sellerde can kaybı 1033 e çıktı #1

    719 bin 558 hayvan telef oldu

    Belucistan eyaletinde 6 barajda büyük çatlaklar oluşması sonucu çok sayıda bölgede su taşkınları yaşandı.

    Öte yandan yaşanan sellerde 719 bin 558 çiftlik hayvanı telef oldu.

    Hayber Pahtunhva eyaletinin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel, internet hizmetlerinde aksaklıklara yol açtı.

    Şiddetli yağış sebebiyle Pakistan-Afganistan sınırındaki Çaman hududu geçici olarak kapatıldı.

    Muson yağmurlarından ülke genelinde 33 milyon kişi etkilendi, on binlerce kişi evsiz kaldı.

    Pakistan da yaşanan sellerde can kaybı 1033 e çıktı #2

    30 öğrenci kurtarılmayı bekliyor

    AA'nın haberine göre, Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Upper Dir bölgesinde yer alan Kumrat Vadisi'nde devam eden yağmur ve sel sebebiyle 30 öğrenci mahsur kaldı.

    Islak zeminde uyumaya çalıştıklarını, yiyecek ve içeceklerinin tükendiğini belirten öğrenciler, yetkililerden kendilerini kurtarmasını istedi.

    Yetkililer ise havanın düzelmesiyle kurtarma çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

    Pakistan da yaşanan sellerde can kaybı 1033 e çıktı #3

    Pakistan da yaşanan sellerde can kaybı 1033 e çıktı #4

    Pakistan da yaşanan sellerde can kaybı 1033 e çıktı #5


    İlginizi Çekebilir

    Anasınıfı öğrencileri okula ne zaman başlayacak? Anaokulları ne zaman açılıyor?
    Eğitim

    Anasınıfı öğrencileri okula ne zaman başlayacak? Anaokulları ne zaman açılıyor?

    Yozgat’ta eski eşi tarafından bıçaklanan anne çocuğunun velayetini istiyor
    3. Sayfa

    Yozgat’ta eski eşi tarafından bıçaklanan anne çocuğunun velayetini istiyor

    Ünlü iş adamı yeni kripto para projesini açıklıyor
    BTCPrime

    Ünlü iş adamı yeni kripto para projesini açıklıyor

    Görüş Bildir