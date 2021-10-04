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    Pakistan’da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralı

    Tekerleği patlayan bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu kazada can pazarı yaşandı.
    • İHA
    • 04.10.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 13:04
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    Pakistan’da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralı

    Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Khanewal'da seyir halindeki yolcu otobüsü, lastiğinin patlamasıyda kontrolden çıkarak üst geçitten düştü.

    Gece saatlerinde yaşanan kaza bölgesine, çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

    YARALILARIN DURUMU AĞIR

    Hastaneye kaldırılan 30 yolcudan 7'sinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 28 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

    Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otobüsün, liman kenti Karaçi'ye gitmekte olduğu belirtildi.

    Pakistan’da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralı #1

    Pakistan’da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralı #2

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