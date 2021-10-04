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- Pakistan’da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralı
Pakistan’da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralı
Tekerleği patlayan bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu kazada can pazarı yaşandı.
- İHA
- 04.10.2021 - 12:39
- Güncelleme : 04.10.2021 - 13:04
Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Khanewal'da seyir halindeki yolcu otobüsü, lastiğinin patlamasıyda kontrolden çıkarak üst geçitten düştü.
Gece saatlerinde yaşanan kaza bölgesine, çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN DURUMU AĞIR
Hastaneye kaldırılan 30 yolcudan 7'sinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 28 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otobüsün, liman kenti Karaçi'ye gitmekte olduğu belirtildi.