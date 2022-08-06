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Pakistan'da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı
Pakistan'da aşırı hız yapan yolcu otobüsü göle düştü. Kazada 8 kişi ölürken 30 kişi ise yaralandı.
- 06.08.2022 - 22:56
Pakistan’ın Pencap eyaletinin Hafizabad şehrinde bir yolcu otobüsü devrilerek göle düştü.
8 ölü
Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, göle düşen otobüs vinç yardımıyla çıkartıldı.
Pakistan’da yolcu otobüsü göle düştü: Ölü ve yaralılar var - Video
Yaralılardan bazıları ağır durumda
İHA'nın haberine göre, kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, yaralıların hastaneye sevk edildiği açıklandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.