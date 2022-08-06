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    Pakistan'da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı

    Pakistan'da aşırı hız yapan yolcu otobüsü göle düştü. Kazada 8 kişi ölürken 30 kişi ise yaralandı.
    • 06.08.2022 - 22:56
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    Pakistan'da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı

    Pakistan’ın Pencap eyaletinin Hafizabad şehrinde bir yolcu otobüsü devrilerek göle düştü.

    8 ölü

    Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, göle düşen otobüs vinç yardımıyla çıkartıldı.

    Pakistan’da yolcu otobüsü göle düştü: Ölü ve yaralılar var - Video

    Pakistan da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı #1

    Yaralılardan bazıları ağır durumda

    İHA'nın haberine göre, kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, yaralıların hastaneye sevk edildiği açıklandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

    Pakistan da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı #2

    Pakistan da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı #3


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