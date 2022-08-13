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    Pakistan'da yolcu otobüsünün üzerine kamyon devrildi: 13 ölü, 5 yaralı

    Pakistan'da bir kamyonun, yolcu otobüsünün üzerine devrilmesi sonucu kamyonun altında kalan 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
    • 13.08.2022 - 22:51
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    Pakistan'da yolcu otobüsünün üzerine kamyon devrildi: 13 ölü, 5 yaralı

    Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Rahim Yar Khan kentinde Feroza Merkez Yolu üzerinde bir kamyon, seyir halinde giden yolcu otobüsünün üzerine devrildi.

    13 kişi öldü

    İHA'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer, kazada 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

    Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, yetkililer bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların aksadığını söyledi.

    Pakistan'da yolcu otobüsünün üzerine kamyon devrildi: 13 ölü, 5 yaralı - Video

    Pakistan da yolcu otobüsünün üzerine kamyon devrildi: 13 ölü, 5 yaralı #1

    Sel nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi

    Öte yandan Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde şiddetli yağışların devam edeceğini bildirdi.

    Pakistan da yolcu otobüsünün üzerine kamyon devrildi: 13 ölü, 5 yaralı #2

    Pakistan da yolcu otobüsünün üzerine kamyon devrildi: 13 ölü, 5 yaralı #3


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