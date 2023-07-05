Pakistan'da yüz tokatlama sporu popüler hale geldi İki kişi arasında geçen karşılaşmalara atılan tokatlar damgasını vuruyor.

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ensonhaber.com

Pakistan'da Kabaddi olarak bilinen spor, ülkede gün geçtikçe daha fazla taraftar kazanıyor.

Bireysel olarak mücadele edilen spor kapsamında katılımcılar, rakiplerinin yüzünü tokatlamaya çalışıyor.

Bu sporda tokatlar kullanılıyor

Dövüşçü Hacı Tassavur, müsabakanın iki kişi arasında geçtiğini söyledi. Tokat atılarak puan kazanılmasının hedeflendiği oyunda, savunmaya geçen rakip ise kendini savunarak puanı silmek zorunda.

Yumrukların faul olarak sayıldığı oyunda istenildiği kadar tokat atılabiliyor. Seyirciler, müsabakaları büyük bir heyecanla izliyor.

Tassavur, "İnsanlar geleneksel olanın yerine tokatların atıldığı Kabaddi'yi izlemeyi tercih ediyor." dedi.

Yaralanmamaya dikkat ediyorlar

Hem kendisinin hem de rakibinin yaralanmamasına dikkat etmeye çalıştığını dile getiren Tassavur, "Benim ya da rakibimin yaralanması bir kayıp." ifadesini kullandı.

BBC'ye konuşan Pakistanlı dövüşçü, "Maçı kazanmak için rakibimi nasıl yenebileceğimi ve saldırılardan nasıl kaçınabileceğimi düşünüyorum." diye ekledi.