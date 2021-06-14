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- Pakistan’da yüzlerce kişi plaja akın etti, koronavirüs unutuldu
Pakistan’da yüzlerce kişi plaja akın etti, koronavirüs unutuldu
Hava sıcaklığının 35 dereceyi aşması ile yüzlerce kişi plaja akın etti. Kalabalığın artması ile sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.
- İHA
- 14.06.2021 - 16:29
- Güncelleme : 14.06.2021 - 16:40
Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde hava sıcaklığı 35 dereceyi aştı.
Sıcaktan bunalan yüzlerce kişi, Arap Denizi kıyısında yer alan Seaview Plajı’na akın etti.
Yüzlerce kişi, koronavirüs önlemlerini unutarak yüzmeye başladı.
Kalabalığın artması ile maske ve sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı.
BİN 19 VAKA TESPİT EDİLDİ
Pakistan'da koronavirüs salgınında son 24 saatte bin 19 yeni vaka tespit edildi.
Böylelikle toplam vaka sayısı 942 bin 189'ye yükseldi. Son 24 saatte 34 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı ise 21 bin 723'e yükseldi.
Pakistan’da yüzlerce kişi plaja akın etti, koronavirüs unutuldu VİDEO