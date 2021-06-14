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Pakistan’da yüzlerce kişi plaja akın etti, koronavirüs unutuldu

Pakistan’da yüzlerce kişi plaja akın etti, koronavirüs unutuldu

Hava sıcaklığının 35 dereceyi aşması ile yüzlerce kişi plaja akın etti. Kalabalığın artması ile sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.