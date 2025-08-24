Abone ol: Google News

Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 785'e yükseldi

Pakistan’da 26 Haziran tarihinden bu yana etkili olan muson yağışlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 785’e yükselirken, 978 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 24.08.2025 16:44

Pakistan’da 26 Haziran’dan bu yana devam eden muson yağışları nedeniyle bilanço ağırlaşıyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı’ndan (NDMA) yapılan açıklamada, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 785’e yükseldiği bildirilirken, 978 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

YAĞIŞLAR BÜYÜK HASARA NEDEN OLDU 

Yaklaşık 2 aydır devam eden yağışların ani sel baskınlarına, heyelanlara ve çökmelere neden olduğu, evlerde ve altyapıda hasara yol açtığı aktarıldı.

BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN OLDU 

Binlerce kişi yerinden oldu, tarım arazileri sular altında kaldı. Yağışlar sırasında 5 bin 727 büyükbaş hayvan da telef oldu.

577 EV TAMAMEN YIKILDI 

Rekor yağışların kaydedildiği Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Buner, Swat, Shangla, Mansehra ve diğer bölgelerde büyük yıkım yaşandı.

Yağışlar nedeniyle toplam 3 bin 526 ev hasar görürken, bunlardan 577’si tamamen yıkıldı.

