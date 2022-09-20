Pakistan'daki sel mağdurları Kızılay çadırlarına yerleşti

Aylardır sel felaketiyle cebelleşen Pakistanlılar, Kızılay'ın kurduğu çadırlara yerleşmeye başladı.

Pakistan'da haziran ayında başlayan muson yağmurları, sel felaketine dönüşüyor.

Bölgede yaşam adeta durmuşken, binlerce kişi de hayatını kaybetti.

İçler acısı durum karşısında harekete geçen Kızılay, sel mağdurlarına destek oldu.

Muson yağmurlarının en çok etkilediği Belucistan, Sind, Gilgit-Baltistan, Pencap ve Keşmir bölgelerinde selin ilk saatlerinden itibaren seferber olan Kızılay, AFAD koordinasyonunda hazırlanan İyilik Treni ve kargo uçaklarına yerleştirdiği insani yardım malzemeleriyle Pakistan’ın yaralarının sarılmasına destek oldu.

Sel mağdurları çadırlara yerleşti

Pakistan Kızılayı iş birliği ile gıda kolisi, hijyen kiti, yatak, battaniye, su bidonu, giysi, ikramlık ve oyuncak yardımlarını sürdüren Kızılay, sel bölgelerine sevk ettiği 500 adet 12 m2 afet çadırının kurulumuna bir taraftan devam ederken diğer taraftan kurulumu tamamlanan çadırlara selden etkilenen insanları yerleştirmeye başladı.

















