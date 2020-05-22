Pakistan'daki uçak kazasında kurtulan olmadı

Pakistan'daki uçak kazasında kurtulan olmadı

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Karaçi Havalimanı'na inişi sırasında, yerleşim yerine düşen uçakta bulunan 98 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan A320 Airbus model yolcu uçağı, Karaçi Havalimanı'na inişi sırasında, yakınlarda bulunan bir yerleşim alanına düştü.

Kazanın ardından uçakta 90 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu öğrenilirken, bölgeye ise çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi.

KAZADA KURTULAN OLMADI

Uçağın düşmesiyle beraber biçok evin de zarar gördüğü belirtilirken, Karaçi Belediye Başkanı Wasim Akhtar açıklama yaparak, 98 yolcunun da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan'da 107 yolcunun bulunduğu uçak düştü

Yerleşim yerine düşen Pakistan uçağından enkaz parçaları