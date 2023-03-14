Pakistan'dan deprem bölgelerine yardım sürüyor Pakistan’ın deprem yardımları sürerken çadır taşıyan iki uçak daha Adana Havalimanına iniş yaptı.

Pakistan’dan Türkiye'nin Adana iline gece yarısı, 2 bin 400 çadır iki charter uçakla ulaştı.

Pakistan 50 bin çadır ulaştıracak

Bu, Pakistan'dan son 48 saat içinde gelen dördüncü uçak oldu. Pakistan, Mart ayının üçüncü haftasına kadar 50 bin çadırı Türkiye'ye ulaştırmayı planlıyor.

Pakistan'dan gelen uçağa Pencap Eyalet Meclisi Eski Başkan Yardımcısı Milletvekili Rana Mashhood Ahmad Khan eşlik etti.

"Pakistanlılar ve Türk halkı her zaman birbirinin yanında olmuştur"

Khan, Pakistan Türkiye ilişkisinin zamanın, coğrafyanın sınırlarını aşan, gönülden gönüle bir ilişki olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu ilişki, bir ülkenin güçlü olmasının diğerini güçlendirmesi ve bir ülkenin acısını diğerinin hissetmesi bakımından eşsizdir. İster Pakistan'da sel olsun, ister Türkiye'de deprem olsun, Pakistanlılar ve Türk halkı her zaman birbirinin yanında olmuştur.”

"7 Şubat 2023 tarihinden bugüne kadar 13 uçak Pakistan’dan Türkiye'ye yardım malzemesi ulaştırdı"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Burcu Çevik, Pakistan hükümetine ve halkına bu zorlu süreçte hızlı müdahale ettikleri ve Türkiye ile dayanışma gösterdikleri için teşekkür etti.

Ayrıca yapılan açıklamada, başbakan Şehbaz Şerif'in talimatıyla, ağırlıklı olarak kışlık çadırlardan oluşan deprem yardım malzemelerinin, hava, kara ve deniz yoluyla kardeş Türkiye'ye taşındığı, Pakistan'dan yardım operasyonları, depremzedeler tamamen rehabilite olana kadar devam edeceği belirtilip şöyle dendi: