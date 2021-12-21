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    Pakistan'dan menzili artırılmış seyir füzesi Babür-1B testi

    Pakistan ordusu, menzili artırılan seyir füzesi Babür-1B'nın testinin başarıyla sonuçlandığını açıkladı.
    • AA
    • 21.12.2021 - 23:06
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    Pakistan'dan menzili artırılmış seyir füzesi Babür-1B testi

    Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Babür-1B füzesinin kara ve denizlerdeki hedefleri yüksek doğruluk oranıyla vurabildiği belirtilerek, Pakistan’ın stratejik caydırıcılığını artıracağına işaret edildi.

    Açıklamada, füzenin menzilinin ne kadar artırıldığına dair bir bilgiye yer verilmedi. Füzenin ilk versiyonu olan Babür, 700 kilometre menzile sahip.

    Pakistan'dan menzili artırılmış seyir füzesi Babür-1B testi - VİDEO

    HİNDİSTAN'A MİSİLLEME

    Pakistan’ın bu açıklaması, 18 Aralık’ta Hindistan ordusunun, nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemi "Agni P'yi" test ettiğini duyurmasının ardından geldi. Menzili 1000 ila 2 bin kilometre olan güdümlü füze Agni P nükleer başlık taşıyabiliyor.​​​​

    Pakistan dan menzili artırılmış seyir füzesi Babür-1B testi #1

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