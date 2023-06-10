Pakistan'dan Rusya açıklaması: İlişkileri geliştirmek istiyoruz Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Rusya ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi.

AA

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ülkesinin tarafsızlığını sürdürmeyi istediğini vurguladı.

Pakistan, Rusya ile ilişkileri geliştirmek istiyor

Zerdari, Rusya ile derin bağlar aracılığıyla ilişkilerini geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Kabil’in düşmesinin ardından uluslararası toplumun Afganistan'ın yeni yöneticilerinden birçok beklentisinin bulunduğuna işaret eden Zerdari, ülkesinin pozisyonunun da uluslararası toplumla uyumlu olduğunu vurguladı.

Zerdari, uluslararası toplumun Taliban'dan kadın hakları, kızlara eğitim imkanı verilmesi ve Afganistan topraklarının terör faaliyetleri için kullanılmamasını istediğini bildirdi.

"Pakistan Talibanı" vurgusu

Küresel toplumun Taliban ile ilişki kurmasının tek çözüm yolu olduğunu dile getiren Zerdari, kendi içinde ve komşularıyla barışık, güvenli ve müreffeh Afganistan’ın herkesin çıkarına olduğunu söyledi.

Zerdari, İslamabad’ın Afganistan’dan Pakistan Talibanı’na (TTP) karşı eyleme geçmesini istediğini yineleyerek, Pakistan, Çin ve Afganistan arasında mayısta yapılan son toplantıda terör tehditlerine odaklanıldığını vurguladı.

"Çin ile ilişkiler ekonomik refaha dayanıyor"

İran ile ilişkilere de değinen Zerdari, iki ülkenin sınırlarında ikili ticareti geliştirmek için serbest ticaret bölgesi açtıklarını ifade ederek, İran’dan Belucistan’a enerji nakli konusunda çalışıldığını söyledi.

Zerdari, İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin ilerlemesini pozitif gelişme olarak değerlendirerek, “Sadece bu iki ülke için değil tüm bölge ve bizim için olumlu bir haber.” dedi.

Bakan Zerdari, Çin ile Pakistan arasındaki ilişkilerin ekonomik refaha dayandığını ifade etti.

"Demokrasiye giden yol ayrımındayız"

Zerdari, iç siyasette İmran Han ile hükümet arasında yaşananlarla ilgili de çöküşünden Han'ın kendisinin sorumlu olduğunu ve tarihin bunu kanıtlayacağını belirtti.

Ülkenin kaderinin sokaklarda değil parlamentoda belirleneceğini dile getiren Zerdari, sivil ve siyasi liderliğin demokratik rolü güçlendirmesi ve başkalarına boşluk bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Zerdari, Pakistan’ın demokrasiye doğru ilerlediğine dikkati çekerek, demokrasiye giden yol ayrımında olduklarını sözlerine ekledi.