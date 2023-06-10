Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 28 kişi öldü Khyber Pakhtunkhwa and Pencap eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve fırtına nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa and Pencap eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlarda bilanço ağır oldu.

Ülkede yaşanan şiddetli yağışlar ve fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı ve duvarları çöktü, yollar su altında kaldı.

28 kişi hayatını kaybetti

Fırtınanın vurduğu ülkede 28 kişi hayatını kaybederken 100’den fazla kişi de yaralandı.

Yardım ekipleri yağıştan etkilenen bölgelere sevk edilirken ülkede can kaybının önlenmesi için çalışmalara başlandı.

Birçok bölgeyi vurdu

Şiddetli yağışların Azad Keşmir, Gujranwala, Faysalabad ve Sargodha bölgesinde de etkili olduğu bilgisi verildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de, yaşanan can ve mal kaybından dolayı derin üzüntü duyduğunu açıkladı.