Pakistan'ın hapisteki eski Başbakanı İmran Han, destekçilerine yapay zekayla seslendi Miting yapmalarına izin verilmediğini söyleyen Han, çareyi yapay zekayla seslenmekte buldu. Han, hapiste günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

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AA & Ensonhaber

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, devlet sırlarını ifşa etme suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Hapisteki Han, ülke çapındaki ve yurt dışındaki destekçilerine seslenmek için yapay zekayı kullandı.

Sesini yapay zekayla duyurdu

Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) hazırladığı görüntülerde, yapay zeka seslendirmesine başvuruldu.

Yayınlanan klipte Han, Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılacak seçimlere yüksek oranlı katılım istedi.

"Mitinge izin verilmiyor"

"Partimizin miting yapmasına izin verilmiyor." diyen Han, "Hayatımı ülkem ve halkım için feda etmeye hazırım." ifadesini kullandı.

Hapiste tarih, din ve edebiyatla ilgili kitaplar okuduğunu belirten İmran Han, şöyle devam etti:

Kur'an ve Peygamberimizin hayatını da okudum. Zihnimi güçlendirdim. Tüm kitapları okuduktan sonra daha güçlü hissediyorum.

Anayasa vurgusu yaptı

Öte yandan Han, ülkedeki sistemin anayasaya göre işlemesini ve hukukun tam uygulanmasının "gerçek özgürlük" olduğunu belirtti.

Pakistan'ın eski lideri, "Anayasa ve hukuk, ilerleme kaydetmenin tek yoludur." diye ekledi.

5 Ağustos'ta tutuklandı

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos'ta polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos'ta İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

Federal Soruşturma Ajansı (FIA), eski Başbakan Han ve yardımcılarına Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten dava açmıştı.