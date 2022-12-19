Petrol
79.61
0.72%
Euro
19.7669
0.01%
Dolar
18.6401
-0.06%
Altın
1.073
-0.09%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
320.337
0.42%
BTXN Coin
6.83
-3.12%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Pakistanlı bakandan Hindistan'a "atom bombası" tehdidi

    Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Shazia Marri, Hindistan’ın Pakistan’ın atom bombasına sahip olduğunu unutmaması gerektiğini belirterek, kullanmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.
    • 19.12.2022 - 02:22
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 02:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pakistanlı bakandan Hindistan'a 'atom bombası' tehdidi

    Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Shazia Marri, Lahor’da düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'a tehditte bulunarak, Yeni Delhi’nin savaşı tercih etmesi halinde cevabını alacağını dile getirdi.

    Marri, Pakistan’ın nükleer silahı sessiz kalmak için elde etmediğini belirterek, nasıl cevap vereceklerini bildiklerini ifade etti.

    Atom bombası tehdidi

    Hindistan’ın Pakistan’ın atom bombasına sahip olduğunu unutmaması gerektiğini vurgulayan Marri, gerekirse kullanmaktan çekinmeyeceklerini kaydetti.

    Marri’nin açıklamaları, Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari’nin Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye “Gucerat kasabı” benzetmesinin ardından gelen tepkiler sonrası gerçekleşti.

    Pakistanlı bakandan Hindistan a 'atom bombası' tehdidi #1

    Zerdari'den Modi'ye "kasap" benzetmesi

    Zerdari, 16 Aralık’ta ABD'nin New York şehrinde yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi "Gucerat kasabı" olarak nitelendirmişti.

    AA'nın haberine göre, Zerdari’nin açıklamalarına Hindistan’dan tepki gelmiş, bazı şehirlerde protestolar düzenlenmişti.

    Gucerat Başbakanlığı döneminde Narendra Modi, 2002'de çoğu Müslüman 2 binden fazla kişinin ölümüne yol açan ayaklanmalara engel olmamakla suçlanmıştı.

    Pakistanlı bakandan Hindistan a 'atom bombası' tehdidi #2


    Finallerin adamı, Didier Deschamps
    Dünya Kupası

    Finallerin adamı, Didier Deschamps

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Tuzla’da kadın yolcu çocuğunu takside bırakınca, taksici durağa çocukla döndü
    3. Sayfa

    Tuzla’da kadın yolcu çocuğunu takside bırakınca, taksici durağa çocukla döndü

    Görüş Bildir