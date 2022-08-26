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    Pakistanlı göçmenlerle Danimarkalılar arasında tartışma yaşandı

    Pakistanlı göçmenlerle Danimarkalılar arasında tartışma yaşandı

    Göçmenler, nüfuslarını artırarak Danimarka'da üstün konuma geleceklerini savundu. Tartışma anları, çevredekiler tarafından kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 10:42
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    Danimarka'da Pakistanlı göçmenlerle yaşanan tartışma konuşuluyor.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Pakistanlı bir grup göçmen, Danimarkalılarla sözlü tartışmaya girdi.

    "Biz 5 çocuk yapıyoruz, siz 1-2 çocuk yapıyorsunuz"

    Pakistanlılardan biri, karşısına geçtiği Danimarkalıya "Hayatımızın geri kalanını burada geçireceğiz. Biz 5 çocuk yapıyoruz, siz 1-2 çocuk yapıyorsunuz." dedi.

    10-15 yıl içinde söz konusu Avrupa ülkesinde Pakistanlı nüfusun üstün geleceğini iddia eden kişi, "İsveçlilere, Norveçlilere, Finlandiyalılara bakın. Biz birkaç milyonuz. Siz sadece 5 milyonsunuz. Bundan daha fazla olmayacaksınız." dedi.

    Pakistanlı göçmenlerle Danimarkalılar arasında tartışma yaşandı ViDEO

    Danimarka vatandaşı tepki gösterdi

    Başka bir göçmen de "Yeni evlendim, 5 çocuk yapacağım." ifadesini kullandı.

    Bir diğer görüntüde ise Danimarka vatandaşı, ülkenin kendilerine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine göçmen grubu, şu ifadeleri kullandı:

    "Burası Danimarka değil, ülkenizi ele geçiriyoruz"

    "Burası Danimarka değil, Pakistan toprağı. Danimarka'dan çok uzaktayız. Burası Pakistan ülkesi. Ülkenizi ele geçiriyoruz."

    Pakistanlı göçmenlerle Danimarkalılar arasında tartışma yaşandı #1

    Pakistanlı göçmenlerle Danimarkalılar arasında tartışma yaşandı #2

    Pakistanlı göçmenlerle Danimarkalılar arasında tartışma yaşandı #3

    Pakistanlı göçmenlerle Danimarkalılar arasında tartışma yaşandı #4


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