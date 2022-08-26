Göçmenler, nüfuslarını artırarak Danimarka'da üstün konuma geleceklerini savundu. Tartışma anları, çevredekiler tarafından kaydedildi.

Danimarka'da Pakistanlı göçmenlerle yaşanan tartışma konuşuluyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Pakistanlı bir grup göçmen, Danimarkalılarla sözlü tartışmaya girdi.

"Biz 5 çocuk yapıyoruz, siz 1-2 çocuk yapıyorsunuz"

Pakistanlılardan biri, karşısına geçtiği Danimarkalıya "Hayatımızın geri kalanını burada geçireceğiz. Biz 5 çocuk yapıyoruz, siz 1-2 çocuk yapıyorsunuz." dedi.

10-15 yıl içinde söz konusu Avrupa ülkesinde Pakistanlı nüfusun üstün geleceğini iddia eden kişi, "İsveçlilere, Norveçlilere, Finlandiyalılara bakın. Biz birkaç milyonuz. Siz sadece 5 milyonsunuz. Bundan daha fazla olmayacaksınız." dedi.

Pakistanlı göçmenlerle Danimarkalılar arasında tartışma yaşandı ViDEO

Danimarka vatandaşı tepki gösterdi

Başka bir göçmen de "Yeni evlendim, 5 çocuk yapacağım." ifadesini kullandı.

Bir diğer görüntüde ise Danimarka vatandaşı, ülkenin kendilerine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine göçmen grubu, şu ifadeleri kullandı:

"Burası Danimarka değil, ülkenizi ele geçiriyoruz"

"Burası Danimarka değil, Pakistan toprağı. Danimarka'dan çok uzaktayız. Burası Pakistan ülkesi. Ülkenizi ele geçiriyoruz."