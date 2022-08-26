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- Pakistanlı göçmenlerle Danimarkalılar arasında tartışma yaşandı
Pakistanlı göçmenlerle Danimarkalılar arasında tartışma yaşandı
- Haber Merkezi
- 26.08.2022 - 10:19
- Güncelleme : 26.08.2022 - 10:42
Danimarka'da Pakistanlı göçmenlerle yaşanan tartışma konuşuluyor.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Pakistanlı bir grup göçmen, Danimarkalılarla sözlü tartışmaya girdi.
"Biz 5 çocuk yapıyoruz, siz 1-2 çocuk yapıyorsunuz"
Pakistanlılardan biri, karşısına geçtiği Danimarkalıya "Hayatımızın geri kalanını burada geçireceğiz. Biz 5 çocuk yapıyoruz, siz 1-2 çocuk yapıyorsunuz." dedi.
10-15 yıl içinde söz konusu Avrupa ülkesinde Pakistanlı nüfusun üstün geleceğini iddia eden kişi, "İsveçlilere, Norveçlilere, Finlandiyalılara bakın. Biz birkaç milyonuz. Siz sadece 5 milyonsunuz. Bundan daha fazla olmayacaksınız." dedi.
Pakistanlı göçmenlerle Danimarkalılar arasında tartışma yaşandı ViDEO
Danimarka vatandaşı tepki gösterdi
Başka bir göçmen de "Yeni evlendim, 5 çocuk yapacağım." ifadesini kullandı.
Bir diğer görüntüde ise Danimarka vatandaşı, ülkenin kendilerine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine göçmen grubu, şu ifadeleri kullandı:
"Burası Danimarka değil, ülkenizi ele geçiriyoruz"
"Burası Danimarka değil, Pakistan toprağı. Danimarka'dan çok uzaktayız. Burası Pakistan ülkesi. Ülkenizi ele geçiriyoruz."