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    Pakistan'ta araç kanala uçtu: 11 ölü

    Sheikhupura kentinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan aracın kanala yuvarlanması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 15.05.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 09:25
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    Pakistan'ta araç kanala uçtu: 11 ölü

    Pakistan'ın Pencap eyaleti Sheikhupura kentinde yer alan Qila Didar Singh bölgesinden, Khanqah Dogran bölgesine giden ve içinde kadın ve çocukların bulunduğu bir araç kanala yuvarlandı.

    Yaşanan kazanın ardından olay yerine gelen kurtarma ekipleri araçtan, aynı aileden 11 kişinin cansız bedenlerine ulaştı.

    KANAL ÇEVRESİNDE BARİYER YOKTU

    Kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini ve kanal çevresinde bariyer bulunmadığını ifade edildi.

    Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin hastaneye nakledildiğini belirtti.

    Pakistan'ta araç kanala uçtu: 11 ölü VİDEO

    Pakistan ta araç kanala uçtu: 11 ölü #1

    Pakistan ta araç kanala uçtu: 11 ölü #2

    Pakistan ta araç kanala uçtu: 11 ölü #3

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