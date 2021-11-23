Panama'da 3 tondan fazla kokain yakalandı

Güvenlik güçleri, Panama Kanalı girişinde iki konteynere gizlenmiş uyuşturucu paketlerini ele geçirdi.

Orta Amerika ülkesi Panama'da kokain operasyonu düzenlendi.

Avrupa ve Afrika'ya gitmek üzere olan konteynerlerde 3 tonun üzerinde kokain ele geçirildi.

İKİ KONTEYNERE GİZLENMİŞ HALDE BULUNDU

Bölge basınında çıkan habere göre, Panama güvenlik güçleri, Colon eyaletine bağlı limandaki Panama Kanalı girişinde, iki konteynere gizlenmiş uyuşturucu paketleri ele geçirdi.

3 TON 267 KİLO KOKAİNE EL KONULDU

Yetkililer, Avrupa ve Afrika'ya götürülmek istenen 3 ton 267 kilo kokaine güvenlik güçlerince el konulduğunu bildirdi.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

YILBAŞINDAN BU YANA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MİKTARI

Uyuşturucunun transit ülkesi olarak kullanılan Panama'da, yılbaşından bu yana yapılan aramalarda 98,6 ton uyuşturucu ele geçirilirken, bu rakamın geçen yıl 84,87 ton olduğu kaydedildi.