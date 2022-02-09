Papa 16. Benedikt, cinsel istismar mağdurlarına seslendi: Af diliyorum

Katoliklerin eski lideri, "Cinsel istismar mağdurlarına en içten af dileğimi ifade ederim" dedi.

Eski Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin önceki ruhani lideri Emerit Papa 16. Benedikt, geçmişte yaşanan cinsel istismar vakalarıyla gündeme geldi.

Benedikt, cinsel istismar mağdurlardan "af" diledi. Münih Başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde bazı istismar vakalarının örtbas edilmesine ilişkin kasten bir yanlışı olmadığını öne sürdü.

CİNSEL İSTİSMAR VAKALARINI ÖRTBAS ETMEKLE SUÇLANIYOR

Almanya’nın Münih kentinde bir hukuk firmasının hazırlayıp, sonuçlarını 20 Ocak'ta paylaştığı 1945-2019 dönemine ilişkin cinsel istismar raporunda, 4 istismar vakasında harekete geçmeyerek hadiseyi örtbas etmekle suçlanan Emerit Papa 16. Benediktus, iddialara bir mektupla yanıt verdi.

94 yaşındaki eski ruhani lider, söz konusu hadiselere ilişkin kendisinin kasten bir yanlışının olmadığını iddia etti.

"AĞIR KUSURUN İÇİNE ÇEKİLİYORUZ"

Emerit Papa 16. Benediktus mektubunda, Papalık döneminde yaptığı seyahatlerde rahipler tarafından cinsel istismara maruz kalan mağdurlarda ilk elden "çok ağır bir hatanın" etkilerini gördüğünü belirterek, "Anladım ki, ne zaman ihmal edersek ya da gerekli kararlılık ve sorumluluğu göstermezsek biz de bu ağır kusurun içine çekiliyoruz." ifadesini kullandı.

Emerit Papa 16. Benedikt, mektubuna şöyle devam etti:

"AF DİLİYORUM" AÇIKLAMASI

"Daha önceki toplantılarda olduğu gibi bir kez daha cinsel istismar mağdurlarına en derin utancımı, derin üzüntümü ve içten af dileğimi ifade ederim. Katolik Kilisesi’nde büyük sorumluluklarım oldu. Görev sürem boyunca ilgili yerlerde yaşandığı teyit edilen istismarlar ve hatalar için duyduğum üzüntü çok daha büyüktür. Her bir cinsel istismar vakası korkunç ve onarılamazdır. Cinsel istismar mağdurlarına derin şefkatimi sunuyor ve her bir vakadan ayrı pişmanlık duyuyorum."

Bu arada, Emerit Papa 16. Benediktus, asistanları aracılığıyla 82 sayfalık teknik detayların olduğu ayrı bir cevap metni de hazırladı ve burada da kardinal olduğu dönemde herhangi bir suistimal eyleminin örtbas edilmesine karışmadığını savundu.

ALMANYA'DAKİ CİNSEL İSTİSMAR SKANDALI

Münih ve Freising Başpiskoposluğunun kilisedeki cinsel istismarı araştırmak için görevlendirdiği Westpfahl Spilker Wastl adlı avukatlık şirketinin hazırladığı ve 20 Ocak'ta yayımladığı raporda, 1945-2019 yıllarında Münih ve Freising Başpiskoposluğu'na bağlı kiliselerde en az 497 taciz vakası gerçekleştiği, taciz iddialarına rağmen rahip ve diyakozların kilisede görev yapmasına izin verildiğini açıklamıştı.

Raporda Katolik dünyasının önceki ruhani lideri ve Emerit Papa 16. Benedikt, Münih Başpiskoposu olduğu dönemde 4 olaya ilişkin harekete geçmeyerek istismarın üstünü örtmek ve doğruları söylememekle suçlanmıştı.

EMERİT PAPA 16. BENEDİKT KİMDİR

Gerçek adı Joseph Ratzinger olan eski ruhani lider, 1946 yılında Katolik felsefesi ve teolojisi okumaya başlayarak kendini bu alanda geliştirdi. 1977 yılında dönemin Papası 6. Paulus tarafından "Kardinal" yapılan Ratzinger, aynı yıl Münih Başpiskoposu olarak atandı ve 1981'e kadar bu görevde kaldı.

Kardinal Ratzinger, 2005'te Papa 2. Ioannes Paulus'un (2. Jean Paul) ölmesiyle Katoliklerin 265. ruhani lideri seçilmiş ve kendisine "Papa 16. Benedikt" ismini almıştı. Papa 16. Benedikt, 2013 yılında kilise içindeki skandalların da etkisiyle ilerleyen yaşını gerekçe göstererek, görevinden ayrılmıştı.

Papa seçilen kişinin normalde ölene kadar görevde kaldığı Katolik Kilisesi içinde yaklaşık 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk Papa olarak tarihe geçen Ratzinger, 2013'ten beri "Emerit Papa 16. Benedikt" adını kullanıyor ve Vatikan içinde bir manastırda yaşamını sürdürüyor.

Katolik Kilisesi'nin mevcut ruhani lideri ise Papa Ratzinger'in istifası sonrasında yine 2013 te yapılan papalık seçiminde (Konklav) bu göreve getirilen Papa Francis.