Katoliklerin önceki ruhani lideri Papa 16. Benediktus'un naaşı, Vatikan'da ziyarete açıldı. Benediktus'un cansız bedenini görmek isteyen Katolikler, selfie yarışına girdi.

Eski Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin önceki ruhani lideri Emerit Papa 16. Benediktus, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Asıl adı Joseph Ratzinger olan ve Katoliklerin ruhani lideri olarak seçildikten sonra "Papa 16. Benediktus" adını alan 95 yaşındaki eski lider, papalık görevini bıraktığı 2013'ten bu yana Vatikan'da inzivaya çekilmişti.

İstifasıyla büyük sürpriz yarattı

Papa Ratzinger, 11 Şubat 2013'te Papalık görevinden ayrılacağını duyurarak büyük bir sürprize imza atmıştı.

Bu durum, Katolik Kilisesi tarihinde ender görülen papaların istifa etmesi sürecinin, Papa 16. Benediktus ile 598 yıl aradan sonra kilise tarihinde tekrar yaşanmasına da yol açtı.

Papa 16. Benediktus'un naaşı ziyaret ediliyor VİDEO



Naaşı ziyarete açıldı

AA'nın haberine göre Papa 16. Benediktus'un naaşı, Vatikan'da bulunan Aziz Peter Bazilikası'nda ziyarete açıldı.

Benediktus'un naaşını ziyaret etmek için bazilikaya gelen ziyaretçiler, Aziz Petrus (St. Peter) Meydanı'nda sıra oluşturdu.

İşte ziyaretten kareler...