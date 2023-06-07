Papa Francis, bağırsak ameliyatı olacak 86 yaşındaki Papa'ya, yaşadığı sorunlar nedeniyle genel anestezi uygulanacak. Vatikan, Papa'nın durumuna ilişkin açıklama yaptı.

AA & Ensonhaber

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, yeniden ameliyat masasına yatacak.

Papa, kalın bağırsağındaki iltihaplanma ve daralma nedeniyle kolonunun 33 santimetresini aldırdıktan iki yıl sonra, çarşamba günü bağırsağından ameliyat olmak için hastaneye gitti.

Papa ameliyat olacak

Vatikan, 86 yaşındaki Papa'nın genel anestezi altına alınacağını ve birkaç gün hastanede kalacağını duyurdu.

Papa, geçen yıl dizinden ameliyat olmak istemediğini çünkü kolon ameliyatı için genel anestezinin istenmeyen yan etkilere yol açtığını dile getirmişti.

Aynı zamanda Vatikan Devlet Başkanı olan Papa, dün, kontrol maksatlı Gemelli Hastanesi'ne gitmişti.

Vatikan'ın yaptığı açıklama

Vatikan'dan dün öğleden sonra basına yapılan kısa açıklamada şöyle denilmişti:

Papa Francis, bazı klinik testlerden geçmek için Gemelli Polikliniği'ne gitti ve öğleden önce Vatikan'a geri döndü.

Solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gördü

İtalyan basınında, ilk önce son dakika gelişmesi olarak duyurulan Papa'nın hastaneye gidişinin aslında önceden planlanmış bazı tetkikler için olduğu ifade edildi.

Papa Francis, nefes darlığı şikayetiyle kısa süre önce 29 Mart'ta yine aynı hastaneye kaldırıldı. Burada solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle tedavi gören Papa, 1 Nisan'da taburcu edildi.

2021'de kalın bağırsak ameliyatı geçirdi

2013'te Katolik Kilisesi'nin 266. Papası olarak seçilen Papa Francis'in, gençliğinde geçirdiği enfeksiyon sebebiyle tek akciğeri bulunuyor.

Katoliklerin ruhani lideri, bir süredir dizindeki rahatsızlık sebebiyle etkinliklere tekerlekli sandalye ile katılıyor.

Papa Francis, son olarak 4 Temmuz 2021'de yine aynı hastanede kalın bağırsak operasyonu geçirmiş ve 10 gün boyunca hastanede gözlem altında kalmıştı.

Papa, Aralık 2022'de İspanya'nın ABC gazetesine verdiği demeçte, sağlık gerekçesiyle görevini yerine getirememe olasılığına karşın istifa mektubunu hazır beklettiğini ifade etmişti.