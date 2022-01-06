Papa Francis: Çiftler, çocuk yerine evcil hayvan sahibi oluyor

Papa Francis: Çiftler, çocuk yerine evcil hayvan sahibi oluyor

Kıtada azalan nüfusa işaret eden Papa, çiftlerden daha fazla çocuk yapmalarını istedi. Papa, çocuk sahibi olmak istemeyen çiftleri bencil olmakla suçladı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, son dönemde düşen doğum oranlarına ilişkin mesajlar veriyor.

Daha önceki açıklamasında, İtalya nüfusunda yaşanan gerilemeye işaret eden Papa, "Birçok çift, çocuksuz kalmayı veya sadece bir çocuk sahibi olmayı tercih ediyor. Bu, ailelerimizle, ülkemizle ve geleceğimizle ters düşen bir trajedi." şeklinde konuşmuştu.

"ÇİFTLER BENCİL, ÇOCUK YAPMAK İSTEMİYORLAR"

Vatikan'da yaptığı konuşmada ebeveynlik konusuna değinen Papa, çiftlerin çocuk sahibi olma konusundaki isteksizliğine tepki gösterdi.

"Bugün bir tür bencillik görüyoruz." diyen Papa, "Bazı insanlar, çocuk sahibi olmak istemiyor." ifadesini kullandı.

"ÇOCUK YERİNE KEDİ KÖPEK SAHİBİ OLUYORLAR"

85 yaşındaki Papa, "Bazen bir çocuk yapıyorlar, o kadar. Ancak, çocukların yerine köpekleri ve kedileri var. İnsanları güldürebilir ama gerçek olan bu." diye konuştu.

"ÇOCUK YAPIN YA DA EVLAT EDİNİN" ÇAĞRISI

Anne ve babalığın inkarının kendilerini azaltacağı ve insanlıklarını ellerinden alacağı konusunda uyarıda bulunan Papa, Batı'da "demografik kışı" önlemek için çiftlerin daha fazla çocuğu olması gerektiği ve çocuğu olmayanların evlat edinmeye açık olmaları çağrısında bulundu.

Papa, geçtiğimiz günlerde "Demografik kış, en azından burada, İtalya'da gerçek bir endişe kaynağı." ifadesini kullanmıştı.

İTALYA NÜFUSU AZALIYOR

İtalya'da 2020 yılında 404 bin 892 doğum gerçekleşti. Bu sayı, ülkenin 1861'de birleşmesinden bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Ülke nüfusu 59.3 milyona gerilemiş durumda.