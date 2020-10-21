Papa Francis: Eşcinseller de aile kurma hakkına sahiptir

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, "Eşcinsel çiftleri onaylayarak, “Eşcinseller de Tanrı’nın çocuklarıdır. Onlar da aile kurma hakkına sahiptir." açıklamasında bulundu.

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, ‘Francesco’ adlı bir kendisiyle ilgili çekilen belgeselde eşcinsellerin de aile kurma hakkın sahip olduğunu söyledi.

"EŞCİNSELLER DE AİLE KURMA HAKKINA SAHİPTİR"

Belgeselin ortalarında yer alan röportajda konuşan Papa Francis, “Eşcinseller de aile kurma hakkına sahip. Onlar da Tanrı’nın çocuklarıdır. Sahip olmamız gereken şey bir medeni birlik yasasıdır; bu şekilde yasal olarak kapsanırlar” dedi.