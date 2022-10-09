Papa Francis: Göçmenlerin dışlanması suçtur

85 yaşındaki Papa, "Bugün Akdeniz, dünyanın en büyük mezarlığı" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, göçmenleri savunan bir açıklama yaptı.

İtalya'da düzenlenen genel seçimleri göçmen karşıtı Giorgia Meloni’nin liderliğindeki İtalya’nın Kardeşleri Partisi (Fratelli d’Itallia) kazandı.

"Göçmenlerin dışlanması skandaldır" diyen Papa, Meloni ile karşı karşıya geldi.

Papa'nın göçmen mesajı

Papa, söz konusu açıklamasında, "Gerçekten de göçmenlerin dışlanması suçtur. Bu, gözlerimizin önünde ölmelerine neden oluyor." dedi.

Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken boğulan binlerce göçmene işaret eden Papa, "Bugün Akdeniz, dünyanın en büyük mezarlığı." ifadesini kullandı.

"Muhtaçlara kapı açmamak suç"

Reuters'ın haberine göre, açıklamasının devamında Papa, "Göçmenlerin dışlanması iğrenç ve günah. Muhtaçlara kapı açmamak suç." diye konuştu.

Giorgia Meloni'nin bu ayın sonlarında, göçü azaltma ve İtalya'nın sınırlarını sıkılaştırma sözü veren koalisyonun başında başbakan olması bekleniyor.