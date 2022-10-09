Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
366.406
0.05%
BTXN Coin
9.63
-4.46%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Papa Francis: Göçmenlerin dışlanması suçtur

    85 yaşındaki Papa, "Bugün Akdeniz, dünyanın en büyük mezarlığı" dedi.
    • 09.10.2022 - 15:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Papa Francis: Göçmenlerin dışlanması suçtur

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, göçmenleri savunan bir açıklama yaptı.

    İtalya'da düzenlenen genel seçimleri göçmen karşıtı Giorgia Meloni’nin liderliğindeki İtalya’nın Kardeşleri Partisi (Fratelli d’Itallia) kazandı.

    "Göçmenlerin dışlanması skandaldır" diyen Papa, Meloni ile karşı karşıya geldi.

    Papa'nın göçmen mesajı

    Papa, söz konusu açıklamasında, "Gerçekten de göçmenlerin dışlanması suçtur. Bu, gözlerimizin önünde ölmelerine neden oluyor." dedi.

    Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken boğulan binlerce göçmene işaret eden Papa, "Bugün Akdeniz, dünyanın en büyük mezarlığı." ifadesini kullandı.

    "Muhtaçlara kapı açmamak suç"

    Reuters'ın haberine göre, açıklamasının devamında Papa, "Göçmenlerin dışlanması iğrenç ve günah. Muhtaçlara kapı açmamak suç." diye konuştu.

    Giorgia Meloni'nin bu ayın sonlarında, göçü azaltma ve İtalya'nın sınırlarını sıkılaştırma sözü veren koalisyonun başında başbakan olması bekleniyor.

    Papa Francis: Göçmenlerin dışlanması suçtur #1

    Papa Francis: Göçmenlerin dışlanması suçtur #2

    Papa Francis: Göçmenlerin dışlanması suçtur #3

    Papa Francis: Göçmenlerin dışlanması suçtur #4


    DOLAR KURU SON DAKİKA I 8 Ekim 2022 Cumartesi dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    DOLAR KURU SON DAKİKA I 8 Ekim 2022 Cumartesi dolar ve euro ne kadar?

    Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Haftanın birincisi kim oldu? 7 Ekim 2022 puan durumu!
    Medya

    Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Haftanın birincisi kim oldu? 7 Ekim 2022 puan durumu!

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Görüş Bildir