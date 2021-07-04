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    Papa Francis hastaneye kaldırıldı

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu için daha önceden planlanan bir ameliyat için hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 04.07.2021 - 18:14
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    Papa Francis hastaneye kaldırıldı

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, daha önceden planlanan bir ameliyat için İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Agostino Gemelli Üniversitesi Polikliniği’ne kaldırıldı.

    Papa’nın kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu için ameliyat olacağı aktarıldı.

    VATİKAN'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

    Vatikan Basın Bürosu Direktörü Matteo Bruni gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyatı doğrulayarak, "Papa Francis, bu öğleden sonra Roma'daki Agostino Gemelli Polikliniği'ne götürüldü ve burada planlı bir kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu ameliyat geçirecek" dedi.

    Ameliyatı hastanenin Tıp ve Cerrahi Bilimleri Bölümünde yer alan Sindirim Cerrahisi Kompleksi Operasyonel Biriminin başında bulunan Prof. Sergio Alfieri'nin yapacağı aktarıldı.

    PAPA OLARAK SEÇİLMESİNDEN BU YANA İLK KEZ HASTANEYE KALDIRILDI

    Alfieri, genel, sindirim, kolon-rektal, mide ve pankreas cerrahisindeki uzmanlıklarıyla biliniyor.

    Papa’nın ameliyatının ardından basın bülteni yayınlanacağı bildirildi. Papa Francis, 2013'te Papa seçilmesinden bu yana ilk kez hastaneye kaldırıldı.

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