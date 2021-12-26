Papa Francis: İtalya'nın düşen doğum oranı trajedi

Katoliklerin ruhani lideri, doğum oranında en düşük seviyenin görüldüğü ülkede ortaya çıkan manzaraya ilişkin konuştu.

İtalya'da geçen yıl 404 bin 892 doğum gerçekleşti.

Bu sayı, bir önceki yıla göre 15 bin 192 azalırken, 2020'deki ölüm sayısı 746 bin 146 oldu ve nüfus 59.3 milyona geriledi.

İTALYA'DA EN DÜŞÜK DOĞUM ORANI GÖRÜLDÜ

Geçen yıl doğumlar, ülkenin 1861'de birleşmesinden bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İtalya nüfusunda yaşanan gerilemeyi, Aziz Petrus Bazilikası'ndaki konuşmasında değerlendirdi.

"ENDİŞE KAYNAĞI"

Papa, "Demografik kış, en azından burada, İtalya'da gerçek bir endişe kaynağı." dedi.

"ÇOCUKSUZ KALMAYI YA DA BİR ÇOCUK SAHİBİ OLMAYI TERCİH EDİYORLAR"

Görünüşe göre birçok insanın çocuk sahibi olma arzusunu kaybettiğini belirten Papa, "Birçok çift, çocuksuz kalmayı veya sadece bir çocuk sahibi olmayı tercih ediyor. Bu, ailelerimizle, ülkemizle ve geleceğimizle ters düşen bir trajedi." dedi.

DOĞUMLARDA BU YIL DA DÜŞÜŞ VAR

İtalya Ulusal İstatistik Kurumu'na (ISTAT) göre, ülkede doğumlardaki düşüş bu yıl da sürdü.

Koronavirüs salgınının, söz konusu düşüşte rol oynayan bir faktör olduğu kaydedildi.