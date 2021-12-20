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    Papa Francis: Kadına yönelik şiddet şeytani sayılır

    Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, kadınlara şiddet uygulayan erkeklerin şeytani bir davranışta bulunduğunun düşünülebileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 19:14
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    Papa Francis: Kadına yönelik şiddet şeytani sayılır

    İtalya'nın TG5 kanalında yayınlanan programa katılan Papa Francis, kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir çıkış yaptı.

    Katoliklerin ruhani lideri programda bir dizi toplumsal soruna dikkat çekmek için üç kadın ve bir erkekle konuştu.

    "ŞEYTANİ BİR DAVRANIŞ"

    Papa Francis aile içi şiddete maruz kalan ve 4 çocuğuyla birlikte kaçmak zorunda kalan Giovanna adlı kadınla konuşurken, ''Evlerinde eşleri tarafından bile dövülen, istismara uğrayan kadınların sayısı çok ama çok yüksek. Sorun şu ki benim açımdan bu neredeyse şeytani çünkü bu kendisini savunamayan, sadece darbeleri engellemeyi deneyebilen birinden faydalanmaktır.'' ifadelerini kullandı.

    Papa ayrıca "Aşağılayıcı, çok aşağılayıcı" ifadelerini sözlerine ekledi.

    Papa Francis: Kadına yönelik şiddet şeytani sayılır #1

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