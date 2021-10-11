Papa Francis, Kilise reformu konusunda istişare başlattı

Katoliklerin ruhani lideri Papa, iki yıl sürmesi beklenen görüş alışverişi süreci için çağrı yaptı.

Son dönemde çocuklara cinsel istismar olaylarıyla gündeme gelen Katolik Kilisesi, reform kararı aldı.

Papa Francis, Katolik dünyasında 60 yılın en iddialı reform girişimi olarak nitelendirilen istişareler için çağrıda bulundu.

KATOLİKLERDEN DEĞİŞİM İÇİN İSTİŞARE

İki yıl sürmesi beklenen istişareler, bu hafta sonu Vatikan'da başladı ve Kilise'nin geleceğine ilişkin dünya genelindeki Katolik cemaatin görüşlerine başvurulacak.

Bazı Katolikler, girişimin kadın rahiplerin atanması ve evli rahipler gibi konularda değişikliğe yol açacağını umuyor.

"KİLİSE'NİN İLKELERİNE ZARAR VERECEK" ENDİŞESİ

Bazıları ise söz konusu adımın, Kilise'nin ilkelerini baltalayacağından endişe ediyor.

PAPA ÇAĞRI YAPTI

Reforma odaklanmanın, yolsuzluk ve azalan katılımlar gibi Kilise'nin karşı karşıya olduğu sorunlardan uzaklaşabileceği belirtiliyor.

Katoliklerin ruhani lideri Papa, "Birbirimizi dinleyelim." çağrısı yaptı. "Bu yolculuk macerasına hazır mıyız? Yoksa bilinmeyenden korkarak, 'İşe yaramaz' veya 'Biz hep böyle yaptık' gibi bahanelere sığınmayı mı seçeceğiz?" diye sordu.

BBC'nin haberine göre, istişareler üç aşamadan oluşacak ve son olarak Papa Francis, tartışılan konulara ilişkin görüşlerini paylaşacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

İlk aşamada, dünyanın dört bir yanındaki cemaat ve piskoposluklardaki Katolikler, Kilise'nin gençleri, kadınları ve azınlıkları yeterince dinleyip dinlemediği gibi konular ele alınacak.

Ayrıca yerel topluluklardaki klişeler ve önyargıların nasıl tanımlanacağı tartışılacak.

Ulusal ve kıtasal düzeydeki tartışmaların ardından piskoposlar, 2023 yılında Vatikan'da bir araya gelecek.

FRANSA'DAKİ TACİZ SKANDALI

Fransa'da 1950'den bu yana kiliselerde 330 bin çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmış, gelişme özellikle Avrupa'da deprem etkisi yaratmıştı.

Dünya basınında yer alan haberlerde, "Katolik Kilisesi, inancını sorgulatıyor.", "Kilise affedilemez." şeklinde yorumlar yapılmıştı.