Papa Francis, piskoposlara yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle özür diledi Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Katolik Kilisesi'nin eşcinsel rahiplere yönelik yasağıyla ilgili konuşurken kullandığı "zaten bir ib.elik havası var" ifadeleri nedeniyle özür açıklaması yaptı.

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ensonhaber.com

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 20 Mayıs'ta İtalyan piskoposlara kapalı kapılar ardında bir görüşme gerçekleştirdi.

Papa'nın görüşmede, İtalyanca konuşurken şaka yollu "ib.elik" (faggotness) terimini kullandığı ortaya çıktı.

"Zaten bir ib.elik havası var"

İtalyan medyasına göre Papa, 20 Mayıs'ta İtalyan piskoposlarla yaptığı toplantıda kilisenin 'eşcinsel erkeklere kapalı' pozisyonunu teyit ederken ilahiyat fakültelerinde "Zaten bir ib.elik havası var." ifadesini kullandı.

Tepkilere neden olan bu durumun ardınan Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, açıklama yaptı.

"Rencide etmek istemedim"

Sözcü Bruni, Papa'nın basında çıkan haberleri duyduğunu ve uzun zamandır Katolik Kilisesi'nde "herkese yer olduğu" konusundaki politikasını hatırlattı.

Bruni, "Papa hiçbir zaman homofobik terimlerle kendisini ifade etmeyi ya da rencide etmeyi amaçlamamıştır ve bu terimin kullanılmasından rahatsız olanlara özürlerini iletmektedir." dedi.