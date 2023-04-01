Papa Francis taburcu edildi Nefes alma güçlüğü şikayetiyle hastaneye kaldırılan Papa, tedavisinin ardından Vatikan'a döndü. Papa, dışarıda kendisi için gözyaşı dökenlere sarıldı, "Hâlâ yaşıyorum" dedi.

AA & Ensonhaber

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

86 yaşındaki Papa'ya enfeksiyöz bronşit tanısı konuldu. Sağlık ekipleri, Papa'nın solunum güçlüğüyle ilgili tedaviye iyi yanıt verdiğini söyledi.

Papa için ağladı

Vatikan'a dönmek üzere hastaneden ayrılan Papa, o sırada yanına gelenlerle ilgilendi. Ağlayan destekçilerini, sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Hastaneden ayrıldı: Hâlâ hayattayım

Papa ayrıca, şaka yoluyla "Korkmadım. Hâlâ hayattayım." ifadesini kullandı. Kendisini dışarıda bekleyenlere aracından el sallarken gülümsediği anlar objektiflere yansıdı.

Nefes alma güçlüğü çekti

Guardian'ın aktardığına göre, Papa, nefes alma güçlüğü şikayetiyle üç gün önce Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Vatikan, son test sonuçlarına göre, Papa'nın cumartesi günü taburcu edileceğini söylemişti.

21 yaşındayken ciğeri alındı

Papa Francis, 21 yaşındayken geçirdiği bir hastalık nedeniyle ciğerlerinden birinin alınması da dahil olmak üzere hayatı boyunca bir dizi sağlık sorunu yaşadı.

Ayini kimin yöneteceği gündem oldu

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, Papa'nın pazar günü Aziz Petrus Meydanı'nda yapılacak olan Paskalya Yortusu öncesinde kutlanan "Palmiye Pazarı" ayininde hazır bulunmasının beklendiğini belirtmişti.

Papa'nın rahatsızlığı sebebiyle gelecek hafta idrak edilecek olan Paskalya Yortusu'nun ayin ve ritüellerini kimin yöneteceği İtalyan basınında merak konusu olmuştu.

Dizinde rahatsızlık var

Katoliklerin ruhani lideri, bir süredir dizindeki rahatsızlık sebebiyle etkinliklere tekerlekli sandalye ile katılıyor.

Son olarak 4 Temmuz 2021'de yine aynı hastanede kalın bağırsak operasyonu geçiren Papa, 10 gün boyunca hastanede gözlem altında kalmıştı.

"İstifa mektubum hazır"

Papa, Aralık 2022'de İspanya'nın ABC gazetesine verdiği demeçte, sağlık gerekçesiyle görevini yerine getirememe olasılığına karşın istifa mektubunu hazır beklettiğini ifade etmişti.