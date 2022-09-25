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- Papa Francis, tekerlekli sandalye kullanıyor
Papa Francis, tekerlekli sandalye kullanıyor
Vatikan Devlet Başkanı, sağlık sorunları nedeniyle yürümekte güçlük çekiyor. Papa, çareyi tekerlekli sandalye kullanmakta buldu.
- Haber Merkezi
- 25.09.2022 - 12:01
- Güncelleme : 25.09.2022 - 12:03
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İtalya'nın Assisi kentine ziyaret düzenledi.
Papa'nın, ziyareti sırasında tekerlekli sandalyede taşınması dikkat çekti.
85 yaşındaki Papa'nın sağlık durumu, ilerleyen yaşı nedeniyle bir süredir mercek altında.
Papa tekerlekli sandalyede
Papa'nın, söz konusu ziyareti esnasında yaşadığı ciddi bir diz sorunu nedeniyle tekerlekli sandalye kullandığı düşünülüyor.
Mail'in haberine göre, yardımcılarından birinin de Papa'nın bastonunu taşıdığı anlar objektiflere yansıdı.
Kolon ameliyatı geçirdi
Aynı zamanda Vatikan Devlet Başkanı olan Papa, geçen yıl temmuz ayında kolon ameliyatı geçirmişti.