Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı

DHA
Katoliklerin ruhani Lideri zor günler geçiriyor.
Yaşlılığının yanı sıra bronşitten de muzdarip olan Papa Franciscus dün tekrar rahatsızlandı.
Papa'nın, test ve tedavi için Roma'daki bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Vatikan, Papa Franciscus'ın durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Papa Franciscus'un devam eden bronşit rahatsızlığı nedeniyle test ve tedavi için Roma'daki bir hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
TEDAVİSİ HASTANEDE DEVAM EDECEK
Son günlerde nefes nefese kaldığı ve konuşmalarını yetkililere okuttuğu belirtilen 88 yaşındaki Franciscus'un tedavisinin hastane ortamında devam edeceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış