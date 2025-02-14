Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı

DHA

Katoliklerin ruhani Lideri zor günler geçiriyor.

Yaşlılığının yanı sıra bronşitten de muzdarip olan Papa Franciscus dün tekrar rahatsızlandı.

Papa'nın, test ve tedavi için Roma'daki bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vatikan, Papa Franciscus'ın durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Papa Franciscus'un devam eden bronşit rahatsızlığı nedeniyle test ve tedavi için Roma'daki bir hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

TEDAVİSİ HASTANEDE DEVAM EDECEK

Son günlerde nefes nefese kaldığı ve konuşmalarını yetkililere okuttuğu belirtilen 88 yaşındaki Franciscus'un tedavisinin hastane ortamında devam edeceği belirtildi.