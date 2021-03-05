Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından karşılanan Papa, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana ilk dış ziyaretini gerçekleştirirken, Papa'ya olan sevgi gösterileri dikkatlerden kaçmadı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaştı.

Irak resmi haber ajansına göre, Papa’yı taşıyan uçak, Uluslararası Bağdat Havalimanı’na indi. Papa Franciscus’u havalimanında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi resmi törenle karşıladı.

Papa, Kazımi ile havalimanında özel yetkilileri karşılama salonda bir araya gelecek.

KRİTİK GÖRÜŞMELER

Kazımi ile görüşmesi sonrası Papa, Bağdat’taki Yeşil Bölge’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçecek. Papa, burada Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi törenle karşılanacak.

Papa ve Salih daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirecek.

Papa, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da bir araya gelecek.

Papa Irak'ta İZLE

TARİHTE İLK KEZ BİR PAPA, IRAK’I ZİYARET EDİYOR

Papa Franciscus, koronavirüs salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti.

Yaklaşık 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa oldu.

KIRMIZI HALIDA MÜZİKLİ KARŞILAMA

Bağdat Havaalanı'nda kırmızı halı serilerek karşılanan Papa'ya sevgi gösterileri dikkatlerden kaçmadı.

Papa Franciscus'un Irak ziyaretini 8 Mart'ta tamamlaması planlanıyor.

Papa Franciscus Irak'ta VİDEO