Birleşmiş Milletler'i Ukrayna konusunda aciz kalmakla suçlayan Papa Franciscus, Ukrayna bayrağını öptü.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Vatikan'da çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda konuştu.

Açıklamalarda bulunan Papa Franciscus, "Bugün sıklıkla jeopolitikten bahsediyoruz ama ne yazık ki baskın mantık, en güçlü devletlerin ekonomik, ideolojik ve askeri etki alanını genişleterek, çıkarlarını savunma stratejileridir. Bunu savaşla görüyoruz." dedi.

Savaşla ilgili BM'yi eleştirdi

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir barış tarihinin temellerinin atılmaya çalışıldığını ifade eden ruhani lider, "Maalesef öğrenmiyoruz, ne yazık ki rekabet eden büyük güçlerin o eski hikayesi devam etti. Ukrayna'daki mevcut savaşta, BM örgütünün acizliğine tanık oluyoruz." diye konuştu.

Papa Franciscus, oturumun son kısmında, savaşta kadın ve çocukların da can verdiğine dikkati çekerek, "Zulüm giderek daha korkunç bir hal alıyor." ifadesini kullandı ve herkesi birlikte dua etmeye çağırdı.

Ukrayna bayrağını öptü, alkış koptu

Katoliklerin ruhani lideri, sivillerin ölümüyle gündeme gelen Ukrayna'nın Buça kentinden kendisine dün gelen bir Ukrayna bayrağını gösterdi.

Papa Franciscus'un bayrağı açarak poz vermedi.

Papa daha sonra kendisine getirilen Ukrayna bayrağını öptü.

Papa'nın bayrağı öpmesi ile salonda bulunan binlerce kişi ruhani lideri alkışladı.