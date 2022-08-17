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    Papa Francis’i korumakla görevli İsviçreli muhafız bayıldı

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in Vatikan’da gerçekleştirilen haftalık konuşmasında İsviçreli bir muhafız bayıldı.
    • 17.08.2022 - 19:39
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 19:45
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    Papa Francis’i korumakla görevli İsviçreli muhafız bayıldı

    Papa Francis’in Vatikan’da gerçekleştirdiği haftalık konuşmasında, onu korumakla görevlendirilen İsviçreli Muhafız bayıldı.

    Görevliler bayılan muhafızı kaldırarak konuşmasının düzenlendiği Paul VI salonundan çıkardı.

    Kan basıncının düşmesi sonucu bayıldı

    Bir Vatikan sözcüsü muhafızın "muhtemelen kan basıncının düşmesi sonucu bayıldığını" açıkladı.

    Vatikan’da bugün hava sıcaklıklarının 36 dereceye ulaşacağı tahmin edilmişti.

    Muhafızlar İsviçrelilerden oluşuyor

    İsviçreli Muhafızlar, Roma Katolikleri, İsviçre vatandaşları ve yaşları 19 ile 30 arasında, boyları en az 147 santimetre olan 135 kişilik bir ekipten oluşuyor.

    İHA'nın haberine göre, muhafızların 26 aylık görev süreci boyunca bekar olmaları şart koşuluyor.

    Papa Francis’i korumakla görevli İsviçreli muhafız bayıldı VİDEO



    Papa Francis’i korumakla görevli İsviçreli muhafız bayıldı #1

    Papa Francis’i korumakla görevli İsviçreli muhafız bayıldı #2


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